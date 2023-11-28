Fenerbahçe, Fred’in yokluğunda sıradanlaştı

Fenerbahçe, Fred’in organizatörlüğünde 12 maçta 34 gol attı, maç başına 2.8’i buldu. O sakatken dört maçın ikisi boş geçildi, 4 gol atıldı, maç başına ise 1 gole anca ulaşıldı.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’nin Galatasaray ile girdiği transfer yarışı sonrası renklerine kattığı Fred sakatlandı, işler sarpa sardı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun oynamadığı dört maçta Trabzonspor ve Ludogorets'e yenildi, Adana Demirspor ile berabere kaldı, Karagümrük'ü de zar zor yenebildi. Fred'den yoksun Fenerbahçe'nin gol yollarında organize olamadığı, orta alanının da çabuk aşıldığı görüldü.

DÖRT GOLÜN ÜÇÜ PENALTIDAN

Fred’in ilk 11'de başlayıp 45 dakikadan fazla süre aldığı 12 resmi maçta Fenerbahçe 34 kez ağları sarstı. Yani maç başına 2.8 gol atıldı. 30 yaşındaki sambacının sakatlığı nedeniyle forma giyemediği son dört karşılaşmada ise üreticilik düştü; Fenerbahçe dört gol atabildi, maç başına gol verisi 1'e kadar geriledi. Bu dört golün de üçü penaltılardan gelirken akan oyundan sadece bir gol atıldı.

YİNE RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlığını atlatan ancak henüz maç kondisyonu kazanamayan Fred, perşembe günü oynanacak Nordsjaelland sınavında da riske edilmeyecek. Brezilyalı dışında Djiku'nun da bu maçta oynatılmayacağı öğrenildi.