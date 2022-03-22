Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne sponsor

Tirebolu 42 Çay, Fenerbahçe Futbol Akademi takımlarına forma kol sponsoru oldu.

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Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Futbol Akademisi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç'ın yanı sıra Tirebolu 42 Çay Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şahin açıklamalarda bulundu. İmza töreninde Fenerbahçe yöneticisi Ruşen Çetin ile Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve idarecileri ile sporcuları da hazır bulundu.

İş birliğine ilişkin açıklamalar yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, “Ailemize katılan Tirebolu 42 Çay Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Yusuf Şahin, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen üyelerimiz, taraftarlarımız, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılhan, “Bugün, geleceğimizin Fenerbahçe'si olarak gördüğümüz Futbol Akademimiz için çok özel bir gün. Tirebolu 42 Çay ile Fenerbahçe Futbol Akademi takımlarımızın forma kol sponsorluğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tirebolu 42 Çay ile Kulübümüzün, kalbinde Fenerbahçe sevgisi olan genç sporcular yetiştirmek için büyük bir emek verdiği, Fenerbahçe'nin yarınları olan akademimizin iş birliği; tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“BU BİR SONUÇ DEĞİL”

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç ise, şu sözleri sarf etti:

“Heyecanlıyım, daha önce birçok sponsorluk anlaşmasının içinde dolaylı olarak bulunmuştum. Ama bu akademiye yapılan sponsorluk anlaşması olduğu için gerçekten çok farklı anlamlar içeriyor. Size biraz akademiden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 1 ay önce basın buluşması yapmıştık. Orada da anlatmıştım. Anlattıklarıma değinmek istiyorum. 2018 yılından başlayarak Başkanımız Ali Koç'un ve Tahir hocamızın önderliğinde akademide birçok yeniliğe imza atıldı. Geçen haftaki basın toplantısında bu atılan tohumların meyvesini görmeye başladınız. Bu devam eden bir süreçtir sadece bir sonuç değildir.”

“İLERLEYEN GÜNLERDE…”

“İlerleyen günlerde altyapıdan oyuncularımızın da katılımıyla umuyorum yeni bir basın toplantısı daha düzenleyeceğiz. Fenerbahçe tarihi miras ve başarılarıyla bir kültürdür. Kültür de kurumların en önemli parçalarıdır ve geleceğidir. Başkanımızın basın toplantısında belirtmiş olduğu gibi yeni bir tesis projemiz var. İnşallah bu tesisi Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu tesis ve attığımız adımlarla beraber, basın buluşmasında da söylemiştim. Fenerbahçe altyapısını bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Cazibe merkezine getirmek için sadece bu adımları atmak yeterli olmuyor. Bununla beraber sponsor desteği çok önemli. Futbolun ekonomik şartları ortada.”