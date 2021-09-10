Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer çılgınlığı! Kâr eden yok…

FFP, döviz kuru, bankalarla anlaşma ve pandemi şartları, transferde dört büyükleri durdurmadı. Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 40 oyuncu alıp 53 futbolcu ile yollarını ayırdı. Hiçbiri transferde kâr edemedi; yaklaşık 443 milyon lira harcadı.

Sozcu.com.tr

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Futbolda ‘yaz transfer dönemi' olarak adlandırılan, 17 Haziran'da başlayan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül gece yarısı itibarıyla sona erdi. Hemen her sezon öncesi transferleri merak edilen dört büyükler yine boş durmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; milyarlarca lirayı bulan borçlarına, UEFA'nın finansal fair play kontrollerine, bankalarla imzalanan borç yapılandırmasına, sürekli şikayet ettikleri döviz kuruna ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yine onlarca transfer yaptı.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ ALDI

Dört büyük kulüpten gidenlerin sayısının gelenlerden az olması, kadrolarının ne kadar şişik olduğunun ve paraların yine boşa gittiğinin göstergesiydi. Galatasaray ve Fenerbahçe, takımlarında gençleştirme operasyonu yaparken Beşiktaş ve Trabzonspor'un tecrübeli isimlere daha çok yönelmesi dikkat çekti. Bu dört takım öncelikle maaş yükünü azaltmayı hedeflerken büyük ölçüde başarılı oldu. Son şampiyon Kartal, geleni gidenden fazla olan tek kulüp.

FENERBAHÇE

Borç yükü (TL): 5 milyar 960 milyon

5 milyar 960 milyon Gelen-giden: 8-20

8-20 TR. zararı (TL): 99 milyon

99 milyon BEŞİKTAŞ

Borç yükü (TL): 5 milyar 474 milyon

5 milyar 474 milyon Gelen-giden: 12-7

12-7 TR. zararı (TL): 70 milyon

70 milyon GALATASARAY

Borç yükü (TL): 4 milyar 510 milyon

4 milyar 510 milyon Gelen-giden: 11-15

11-15 TR. zararı (TL): 231 milyon

231 milyon TRABZONSPOR

Borç yükü (TL): 1 milyar 441 milyon

1 milyar 441 milyon Gelen-giden: 9-11

9-11 TR. zararı (TL): 43 milyon

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