Fenerbahçe Galatasaray derbisi savcılığa taşındı

Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.

Galatasaray’ın 1-0 kazandığı derbi maçtan sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in, karşılaşmaya alınan seyirciler ve karşılaşma öncesi edilen küfürler ile ilgili “Avukatlarım gereğini yapacaktır” şeklindeki demecinin ardından Galatasaray Kulübü de harekete geçti. Galatasaray Kulübü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde mahkemeye başvuruda bulundu.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, başvuru nedenlerini de sıraladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın Süper Lig'de 6 Şubat 2021 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe maçında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde;

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği “riyakâr” ve “şark kurnazı” ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası,

uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü”

FATİH TERİM DE SAVCILIĞA GİTMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçından önce edilen küfürler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Terim, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla bu kişileri savcılığa şikayet edeceğini açıklamıştı. Epözdemir, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Görüntüler gelince, yapacağımız tespitler ışığında ilgililer hakkında hem 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun hem de genel hükümlere göre Başsavcılık nezdinde şikâyet hakkımızı kullanacağız” demişti.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi beIN Sports’a yaptığı açıklamada duruma tepki göstermişti.

“Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler.. Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür.. Kimsenin hakkı yok” diyen Terim, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. Hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim. Çünkü seyircisiz bir ortam varken almıştık. Seyirci yokken bu kadar Galatasaray hocasına oyunculara küfürler. 6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür… Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız!” ifadelerini kullanmıştı.

“BU GALİBİYETİ GERÇEK SAĞLIK ÇALIŞANKLARINA ARMAĞAN EDİYORUM”

Terim, karşılaşmanın ardından basın toplantısında da tepkisini sürdürmüş ve şöyle konuşmuştu:

“Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Bugün burada takımımız sahaya çıkarken küfür yiyor. Arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor, hakaret ediliyor. Biz seyircisiz zannediyorduk ama öyle değil. Gerekli yerlere söylememiz rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Ben cezalı iken yanımdaki locaya yardımcılara vermediler. Burada bütün localar dolu. Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı’na, federasyona yazıldı. Kim hangi ceza yemiş, hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle en azından şahsım avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik. Bu mudur seyircisiz oynamak. Hepsi bizde görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır… Bu galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.”