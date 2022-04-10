Fenerbahçe Galatasaray derbisine medya akını

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maça basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine basın mensuplarının yoğun ilgisi oldu. Tam 208 basın mensubu, karşılaşma için akreditasyon yaptırdı.

Çekya'dan 2, Hollanda'dan da 1 gazetecinin akredite olduğu karşılaşmada, 119 muhabir, 43 fotomuhabir, 23 kameraman, 19 yazar, 2 radyo spikeri ve 2 radyo teknisyeni görev alacak.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine 4 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almazken, Tisserand ve Burak Kapacak da teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

11’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre derbide Galatasaray karşısında 11'de tek değişiklik yaptı. Çek sol bek Filip Novak'ı yedek kulübesine çeken İsmail Kartal, bu bölgede Ferdi Kadıoğlu'na şans tanıdı.

TORRENT’TEN OMAR’A GÖREV

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre sarı-lacivertliler karşısında tek değişiklik yaptı. Torrent, sağ bekte Ömer Bayram'ın yerine Omar Elabdellaoui'ye görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Fernando Muslera çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11’DE

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacaktı. Hafta içinde tedavisine devam edilen ve son antrenmanlarda takımla da çalışan Kerem, Kadıköy'de derbide 11'de başladı.

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed ise derbinin kadrosunda yer almadı.