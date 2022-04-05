Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbinin bilet fiyatlarını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının en ucuz bileti 120 TL, en pahalı bileti ise 660 TL oldu. Biletlerin 6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet, 7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet olarak satışa sunulacağı belirtildi.

8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları:

KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL

CEZALI BLOKLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında cezalı olan bloklar ile ilgili de resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takımımızın, ligin 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maç ile ilgili PFDK tarafından kulübümüze gönderilen yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmiş; Takımımızın ligin 32. haftasında 10.04.2022 Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçta cezalı olan bloklar açıklanmıştır.

Açıklama şu şekilde:

“PFDK'nın 24.03.2022 tarihli 52 sayılı toplantısında; 20.03.2022 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN D, E ve SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İtiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.”