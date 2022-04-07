Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan

Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü 20.30’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Atilla Karaoğlan atandı.

KARAOĞLAN’IN İKİNCİ DERBİSİ

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan kariyerinde ilk derbi heyecanını 14 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu’nda oynanan Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Karaoğlan, pazar günkü müsabaka ile kariyerinde ikinci kez bir derbide düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan bu sezon Süper Lig’de 20, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 21 müsabakada görev aldı. Karaoğlan bu sezon yönettiği 21 maçta 98 sarı kart, 2 de kırmızı kart gösterdi. Atilla Karaoğlan son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ettiği müsabakada görev almıştı.

Öte yandan Karaoğlan, bu sezon 23 Ocak 2022’de oynanan Galatasaray – Trabzonspor mücadelesinde düdük çalmış, karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Süper Lig’de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

8 NİSAN CUMA

20.30 Gaziantep FK – Trabzonspor / Erkan Özdamar

9 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Karagümrük – Kasımpaşa / Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe – Kayserispor / Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor – Konyaspor / Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş – Alanyaspor / Volkan Bayarslan

10 NİSAN PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor – Giresunspor / Yasin Kol

16.00 Sivasspor – Başakşehir / Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor – Altay / Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe – Galatasaray / Atilla Karaoğlan

11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Antalyaspor – Hatayspor / Kadir Sağlam