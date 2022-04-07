Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisine hakem Atilla Karaoğlan atandı. İkinci sıraya yerleşme umudunu sürdüren Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanarak kazanmak isterken, son beş maçında 3 galibiyet alan Galatasaray deplasmanda kazanma mücadelesi verecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 32. hafta dev derbiye sahne olacak. Milyonlarca taraftarın ekran başına kitleneceği Fenerbahçe Galatasaray maçı pazar günü oynanacak. Bu sezon hayal kırıklılığı yaşayan iki ekip de derbide kazanarak taraftarlarını sevindirmek istiyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20:30’ta oynanacak.

KARAOĞLAN'IN İKİNCİ DERBİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Atilla Karaoğlan atandı.

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan kariyerinde ilk derbi heyecanını 14 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Karaoğlan, pazar günkü müsabaka ile kariyerinde ikinci kez bir derbide düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan bu sezon Süper Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 21 müsabakada görev aldı. Karaoğlan bu sezon yönettiği 21 maçta 98 sarı kart, 2 de kırmızı kart gösterdi. Atilla Karaoğlan son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada görev almıştı.

Öte yandan Karaoğlan, bu sezon 23 Ocak 2022'de oynanan Galatasaray – Trabzonspor mücadelesinde düdük çalmış, karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1'lik skorla kazanmıştı.