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Fenerbahçe, Galatasaray maçına hazır!

Süper Lig 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, Pazar akşamı oynanacak derbinin hazırlıklarını noktaladı.

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Fenerbahçe, Galatasaray maçına hazır!

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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