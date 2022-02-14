Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası itibariyle Fenerbahçe geçtiğimiz senenin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi.

Sıralamada düşüşte

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.

Kupada erken elendi

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.