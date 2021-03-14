Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı canlı yayın | Süper Lig 30. hafta

Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçını kazanarak gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde kayıp yaşamak istemiyor. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında oynanacak Süper Lig’in 30. hafta mücadelesini hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Luiz Gustavo uzun süren sakatlığın ardından ilk kez Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Brezilyalı orta saha son oynanan Konyaspor maçında sonradan oyuna girmişti. Yeni transfer İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, Trabzonspor maçından beri kadro dışı olan Caner Erkin de yedek kulübesinde yer aldı

Kadıköy’de 23 puan

Bu sezon evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, ilk 14 iç saha maçı itibarıyla Süper Lig’de 1992-1993’ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor. Kadıköy’de çıktığı son üç karşılaşmada da puan kaybeden sarı-lacivertliler (1 Beraberlik 2 Mağlubiyet), en son Phillip Cocu yönetiminde üst üste dört iç saha maçında puan bırakmıştı.

Fenerbahçe ilk golde kazanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in geride kalan 29 haftasında ilk golü attığı maçların tamamını kazandı. Gençlerbirliği ise deplasmanda ilk golü yediği yedi karşılaşmadan 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan ise Gençlerbirliği’ne rakip olduğu son beş Süper Lig maçında beş gole 2 gol 3 asistle doğrudan katkı sağladı.

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Erol Bulut, Gençlerbirliği’ne 1 kez kaybetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankara ekibine rakip olduğu beş Süper Lig maçının birini kaybederken 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bulut, tek mağlubiyetini geçen sezon iç sahada Alanyaspor’un başındayken aldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de Diego Perotti, Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ise kart cezası sebebiyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin ise sarı kart sınırında bulunuyor.