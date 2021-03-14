Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında şut çekmeden gol buldular

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Maça iyi başlayan, rakip kalede etkili ataklar geliştiren Fenerbahçe, öne geçtiği maçta soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmek zorunda kaldı.

Kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanan, Fenerbahçe kalesine tek bir şut bile çekmeden beraberliği yakalayan Gençlerbirliği, yeşil sahalarda az görünen bir olaya imza attı. Karşılaşmada 35. dakikada Novak’ın golüyle yenik duruma düşen Ankara ekibi, 39. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta beraberliği yakaladı.

Ancak beraberlik, Gençlerbirliği’nin geliştirdiği atağın sonucu olarak doğmadı. Yapılan ortada Serdar Aziz’in kendi kalesine attığı gol, Gençlerbirliği’nin beraberlik sayısı oldu. İlk yarıda ne isabetli ne isabetsiz bir şut bile çekmeyen Gençlerbirliği, ilk 45 dakikayı 1-1 tamamlamayı başardı.

Ayrıca Serdar Aziz, bu sezon kendi kalesine gol atan ilk Fenerbahçe futbolcusu oldu.