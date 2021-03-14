Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ne yenilip tarihi tersten yazdı: 1-2

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ligde son sırada bulunan Gençlerbirliği, Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla 21 yıl sonra mağlup etti ve güçlü rakibine şampiyonluk yolunda ağır bir yara verdi.

Fenerbahçe karşılaşmanın 35. dakikasında Filip Novak’ın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, golün asisti Jose Sosa’dan geldi. Ancak 40. dakikada Serdar Aziz’in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1’e getiren Gençlerbirliği, ilk yarıda şut bile çekemediği maçta soyunma odasına beraberlikle gitti.

İkinci yarıda savunma güvenliğini tamamen elden bırakan Fenerbahçe, 63. dakikada Floyd Ayite’nin golüne engel olamayınca Gençlerbirliği şok bir skorla 2-1’lik üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe’nin çabası sonuç vermedi ve 2-1’lik mağlubiyetle sarı lacivertlilerin Kadıköy’deki kâbusu devam etti.



Yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile çıktığı ilk maçını kazanan son sıradaki Başkent temsilcisi, ligde 11 maç sonra galip gelerek puanını 24 yaptı ve kümede kalma umutlarını korudu. Fenerbahçe ise, bu sezon Kadıköy’deki 6. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinde en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı sezonunu yaşamış oldu. Öte yandan zirve yarışındaki rakiplerinden Galatasaray’ın kazandığı haftayı eli boş geçen Fenerbahçe, 58 puanla 3. sırada kaldı. Sarı lacivertliler, gelecek hafta bir maçı eksik olan ve 63 puana sahip lider Beşiktaş’a konuk olacak.

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Önce ofsayt, sonra Nordfeldt…

Maça dengeli başlayan sarı lacivertliler, ilk dakikalarda iki net fırsattan eli boş döndü. Dakikalar 9’u gösterirken sağ kanattan ceza sahası içine giren Osayi Samuel, penaltı noktası üzerindeki Luiz Gustavo’ya pasını verdi. Brezilyalı yıldızın şutu ağlarla buluştu, ancak kaleye doğru giden top ofsayt pozisyonundaki Mame Thiam’a çarptığı için hakem golü iptal etti. Bu pozisyondan kısa süre sonra, üst üste yapılan iyi paslaşmalar sonucunda Osayi Samuel sağ kanattan savunma arkasına çok iyi sarktı. Dakika 11’i gösterirken çaprazdan ceza sahası içine giren Nijeryalı futbolcunun şutunu kaleci Nordfeldt kornere çelerek net bir gol fırsatına geçit vermedi.

Jose Sosa-Novak işbirliği, Serdar Aziz kendi kalesine…

Geçen sezon Trabzonspor’da görmeye alışık olunan Sosa-Novak ikilisinin işbirliği, Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe için kilidi açan faktör oldu. Arjantinli futbolcunun kullandığı serbest vuruşta arka direkte boş kalan Filip Novak, kafa golüyle skoru 1-0’a getirdi ve 35. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Ancak Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı şut çekemeden tamamlayan Gençlerbirliği, buna rağmen soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi.



Gökhan Gönül’ün müdahale edemediği top sonrasında sol kanattan ceza sahası hareketlenen Gençlerbirliği oynucusu Halil İbrahim, ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte topu karşılamak isteyen Serdar Aziz yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına yolladı ve dakika 40’ta skor 1-1’e geldi. Ayrıca pozisyon sırasında topu kayarak almaya çalışan Fenerbahçe kaptanı Gökhan Gönül sakatlık yaşadığı için oyundan alındı ve yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.

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Erol Bulut forveti, Gençlerbirliği skoru ikiledi!

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Fenerbahçe’de, Mbwana Samatta, İrfan Can Kahveci ve Papiss Cisse oyuna dahil oldu. Üstünlük golünü bulmak için yüklenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin bulduğu golle neye uğradığı şaşırdı. Tüm hatlarıyla hücumda olan ve savunmada açıklar veren Fenerbahçe, Gençlerbirliği kontratağında Floyd Ayite’ye engel olamayınca 63. dakikada 2-1 geriye düştü. Daniel Candeias’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Nazım Sangare dokunamayınca, Ayite kafayla topu ağlara gönderdi.

İrfan Can 90+2’de direğe takıldı

Kalan dakikalarda Fenerbahçe oyunun hakimi olsa da, iyi kapanan Gençlerbirliği karşısında net bir fırsat yakalayamayadı. Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde İrfan Can Kahveci’nin şutu direkte patladı. Başkent ekibi ise, zaman zaman kontrataklarla sarı lacivertli kalede farkı artırma fırsatlarını buldu, ancak değerlendiremeyince mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.