Fenerbahçe Gençlerbirliği’ni farklı geçti

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, başkent temsilcisini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan karşılaşma saat 17.30’da başladı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti, yardımcılıklarını ise Hakan Karabalçık ve Anıl Usta yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu’ydu. Karşılaşmayı, Başkent kulübünün başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertlilerin yöneticileri Hüseyin Arslan, Nüket Küçükel Ezberci ve Selahattin Baki takip izledi.

Fenerbahçe’nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59’da Ozan Tufan, 70’te Muhammet Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan, Gençlerbirliği’nde ise İlker Karakaş, Hüseyin Seyhan ve Metehan sarı kart gördü.

İKİNCİ YARIDA FARKLI KADROLAR

Gençlerbirliği Teknik Direktör Metin Diyadin, maça kaleci Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Dmytro Grechyshkin, Aaron Tshibola, Oleksandr Belyaev, Rahmetullah Berişbek, Kazenga LuaLua ve Sandro Lima 11iyle başladı.

Gençlerbirliği’nde ikinci yarıda, Ramazan (Dk. 57. Übeyd), Ömürcan(Dk.73 Göktuğ), Arda Kızıldağ (Dk. 67 Muhammed), Mert (Dk. 57 Serdarcan) Kerem Can (Dk. 57 Metehan), Tshibola (Dk. 57 Musa), Dmytro (Dk 79 Arda Tuzcu), LuaLua (Dk. 67 Sarp), Rahmetullah (Dk. 73 Alper), Belyaev (Dk. 57 Mustafa Seyhan), Sandro (Dk. 57 İlker) değişiklikleri oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise kaleci Berke Özer, Nazım Sangare, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Samatta ilk 11ini sahaya sürdü.

İkinci yarıda ise sarı-lacivertlilerde Berke oyuna devam ederken, Nazım (Dk. 63 Zajc), Lemos (Dk. 63 Novak), Caulker (Dk. 63 Tisserand), Dirar (Dk. 46 Szalai), Ozan (Dk. 63 Muhammed), Sosa (Dk. 63 Gustavo), Caner (Dk. 63 Ferdi), İrfan Can (Dk. 63 Pelkas), Mert Hakan( Dk. 63 (Osayi-Samuel ve Samatta (Dk. 29 Serdar) değişiklikleri yapıldı.