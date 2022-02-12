Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında

Kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına 6 eksikle gitti. Crespo cezalı, Ozan, Gustavo, Novak, İrfan Can ile Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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Türkiye Kupası’na şok Kayserispor yenilgisiyle havlu atan Fenerbahçe, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Rakip ligde son 4 maçını kazanamayan Giresunspor… Deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertlileri zorlu bir maç bekliyor. Kanarya, kötü gidişe son vermek için kazanmak istiyor. Sarı kart cezalısı Crespo'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Ozan Tufan, Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci ile takımdan ayrı özel program uygulayan Mesut Özil, Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan Altay Bayındır, 3 ay sonra kadroya dönecek.

MUHTEMEL 11’LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Süleymanov, Serginho, Diabate, Umut

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi, Valencia, Mert Hakan, Serdar Dursun

Saat: 16.00

Stat: Çotanak

Hakem: Zorbay Küçük