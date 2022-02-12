Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında
Kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına 6 eksikle gitti. Crespo cezalı, Ozan, Gustavo, Novak, İrfan Can ile Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Türkiye Kupası’na şok Kayserispor yenilgisiyle havlu atan Fenerbahçe, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Rakip ligde son 4 maçını kazanamayan Giresunspor… Deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertlileri zorlu bir maç bekliyor. Kanarya, kötü gidişe son vermek için kazanmak istiyor. Sarı kart cezalısı Crespo'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Ozan Tufan, Gustavo, Novak ve İrfan Can Kahveci ile takımdan ayrı özel program uygulayan Mesut Özil, Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan Altay Bayındır, 3 ay sonra kadroya dönecek.
MUHTEMEL 11’LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Süleymanov, Serginho, Diabate, Umut
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Zajc, Sosa, Osayi, Valencia, Mert Hakan, Serdar Dursun
Saat: 16.00
Stat: Çotanak
Hakem: Zorbay Küçük