Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Giresunspor Süper Lig 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Oynadığı son iki lig maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe Giresunspor'u yenerek kötü gidişata "dur" demek istiyor. Kritik mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler "Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe Giresun maçı bugün saat 20:00'da başlayacak, beIN Sports 1'den canlı yayın ekranlara gelecek.

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Süper Lig’de heyecan Fenerbahçe Giresunspor maçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe Giresunspor karşısında kazanacak telafi etmek istiyor. Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor ise Kadıköy’de kazanarak sürprize imza atmayı hedefliyor. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Marcel Tisserand sakatlıkları nedeniyle sahada yer almayacak. Jose Sosa, Miha Zajc ile Serdar Dursun’un da kadroda olmaları beklenmiyor.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Fenerbahçe Giresunspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, Osayi, Mesut, Pelkas, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

SERDAR DURSUN TAKIMLA ÇALIŞTI

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta ilk 11de başlayan oyuncular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncular ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosanın yer almadığı antrenman, şut ve pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Öte yandan Serdar Dursun takımla çalışmalara başlarken, Miha Zajc ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

GİRESUNSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunsporun basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, perşembe günü karşılaşacakları Fenerbahçeye sürpriz yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlıların basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahalarında ağırladıkları İttifak Holding Konyaspor ve perşembe günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İttifak Holding Konyaspor karşısında iyi ve baskılı oynadıklarını ancak iyi oyunlarını skora yansıtamadıklarını belirten Önal, her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini ve bireysel hataları oldukça azalttıklarını kaydederek, “44 yıl sonra çıktığımız Süper Ligdeki ilk puanımızı aldık. İyi oynamamıza rağmen sadece gol atamadık. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacağız dedi.