Fenerbahçe-Giresunspor maçında yangın çıktı

Süper Lig 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Giresunspor maçı oynandığı sırada tribünde yangın çıktı.

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Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor’u konuk ederken Ülker Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında korkutan bir olay yaşandı. Mücadelenin 23. dakikasında, Fenerbahçe tribünlerinde ısıtmaların olduğu bölümde yangın çıktı. Fenerium üst tribününde yer alan ısıtıcılardan bir tanesi bir anda alev aldı ve yanan parçalar zemine doğru düşmeye başladı. Stat çatısına yakın bölgedeki doğal gaz boruların üstünde çıkan yangına stat görevlileri kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.