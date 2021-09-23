Fenerbahçe Giresunspor özet izle! Fenerbahçe evinde geçit vermedi (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Giresunspor maç özeti mücadeleyi izleyemeyen taraftarların merak konusu oldu. Fenerbahçe Giresunspor maçı 2-1 sona ererken sarı lacivertliler adına galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in attı, Giresun'un tek golü Doukara'dan geldi. Fenerbahçe böylece iki haftanın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Fenerbahçe Giresunspor özeti...

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Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasından Giresunspor’u ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun golü ile öne geçti. İlk yarıyı önde tamamlayan Fenerbahçe, takımı rahatlatan golü 64. dakikada Mesut Özil’in ayağından buldu. Mesut Özil bu sezon 3. golünü atarken, Kadıköy’deki ilk golünü kaydetti. Giresun’un tek golü ise 85. dakikada Doukara’dan geldi. Maçın özetini aşağıdaki linkten yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR ÖZET

FENERBAHÇE STADINDA YANGIN

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk ederken Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında korkutan bir olay yaşandı. Mücadelenin 23. dakikasında, Fenerbahçe tribünlerinde ısıtmaların olduğu bölümde yangın çıktı. Fenerium üst tribününde yer alan ısıtıcılardan bir tanesi bir anda alev aldı ve yanan parçalar zemine doğru düşmeye başladı. Stat çatısına yakın bölgedeki doğal gaz boruların üstünde çıkan yangına stat görevlileri kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

PEREIRA'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Pereira; Meyer'in yerine Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut'a, Berisha'nın yerine Valencia'ya, Pelkas'ın yerine Rossi'ye görev verdi.

MERT HAKAN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe-Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11’de sahada yer aldı.

Daha önce Süper Lig’de oynanan müsabakalarda Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11’de şans verildi.