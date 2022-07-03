Fenerbahçe Gönüllüler Derneği başkanı Emrah Tünay oldu

Fenerbahçe Gönüllüler Derneği başkanlığına Emrah Tünay seçildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Gönüllüler Derneği olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Emrah Tünay başkanlığa seçildi.

Emrah Tünay yaptığı teşekkür konuşmasında “Derneğimizin tek mottosu var sadece Fenerbahçe diyerek her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmak ve Fenerbahçe'ye hizmet etmek” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda camianın tanınan isimleri avukat Savaş Adalet, gazeteci Uzay Gökerman, Denizli Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Hasan Kocabay, İzmir Ticaret Odası üyesi Caner Badur, Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya'nın yeğeni iş insanı Esra Kaya ve iş insanı Suat Açıkbaş gibi isimler yer aldı. Derneğin kurucu başkanı ve 20 yıl derneğin başkanlığını yapan Metin Doğan'a plaket verildi.