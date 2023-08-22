Fenerbahçe, Gustavo Henrique’nin takımdan ayrıldığını açıkladı
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya LaLiga ekibi Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Flamengo’dan kiralanıp geçen sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 1.4 milyon Euro bedelle bonservisi alınan Gustavo Henrique'nin İspanya LaLiga ekibi Real Valladolid’e transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
30 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta boy gösterirken 3 gol 2 asistlik katkı verdi.