CANLI | Fenerbahçe Hatayspor maçı | Süper Lig 26. hafta

Fenerbahçe Hatayspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Hafta içi Konferans Ligi'nde mağlup olan sarı-lacivertliler, son maçını kazanan Hatayspor'u sahasında yenip ligdeki galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Bu maç öncesi Fenerbahçe 40 puanla 6. sırada yer alırken, Hatayspor ise 39 puanla 8. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim’in yanı sıra hazır olmayan Mesut Özil ve kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu bu maçta yok. Hatayspor’da ise 5 maç ceza alan stoper Fatih Kurucuk forma giyemeyecek.

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk 11’de genç futbolcular Çağtay ve Arda’ya görev verdi.

ÇAĞTAY KURUKALIP SÜPER LİG’DE İLK KEZ

Fenerbahçe’de Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçı ile Süper Lig’de ilk kez bir mücadelede yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın altyapıdaki oyunculara önem verdiğini ve mücadelelerde şans vereceğini açıklamasının ardından kadroda önemli değişiklikler yapıldı. Kasımpaşa’dan sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil edilen ve altyapıda görev alan Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçında şans buldu. Süper Lig’de ilk kez görev alan Çağtay, mücadeleye ilk 11’de başladı.

ARDA GÜLER İLK 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler ise ilk kez 11’de yer aldı. Atakaş Hatayspor ile oynanan maça 11’de başlayan Arda Güler, daha önce görev aldığı maçlarda beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz maçlarda oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, Hatayspor mücadelesiyle birlikte ilk kez ilk 11’de yer aldı.

Maç öncesinde Arda Güler’e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Atakaş Hatayspor ile oynanan maça ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu’nda yaklaşık 10 bin taraftar mücadeleyi takip etti.

BENZIA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Atakaş Hatayspor’da Yassine Benzia, eski takımına karşı forma giydi. Fenerbahçe’de Ali Koç ve yönetiminin ilk sezonunda kiralık olarak kadroya dahil edilen Benzia ile sezon sonunda yollar ayrılmıştı. Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe forması ile daha sahaya çıkan Benzia, 3 sezon sonra ilk kez rakip olarak sahada yer aldı.