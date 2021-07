Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa’ya gol yağdırdı: 4-1

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini penaltıdan İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ile Samatta ve Mert Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa’nın golü penaltıdan Yusuf Erdoğan’dan geldi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde saat 19.00’da başlayan karşılaşmaya Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira; Berke Özer, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Samatta 11’iyle çıktı. Kasımpaşa’nın teknik patronu Şenol Can ise Harun Tekin, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Ouannes, Hajradinovic, Tırpan, Yusuf Erdoğan, Travnik, Ahmet Engin ve Arda Bulut 11’ini sahaya sürdü.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 13. dakika penaltıdan İrfan Can Kahveci, 26. dakika Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan Yandaş attı. Kasımpaşa ise 41. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan ile tek sayısını kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde maçın ikinci yarısında Altay Bayındır, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Zajc, Caner Erkin, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun 11’i sahaya çıktı. Lacivert-beyazlılarda ise Ertuğrul Taşkıran, Veysel Kemendi, Yasin Dülger, Eren Elmalı, Furkan Yaşa, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Emre Yeşilyurt ve Anıl Özçelik ikinci yarıda forma giydi.

SERDAR AZİZE KADRODA YOKTU

Fenerbahçe’de stoper Serdar Aziz, Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Tecrübeli oyuncunun kasığındaki hafif sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi. Bu arada, Fenerbahçe’nin Portekizli çalıştırıcısı Pereira, mücadeleyi balkondan izledi. Deneyimli teknik adam Düzcedeki hazırlık maçını da gözlem kulesinden seyretmişti.

