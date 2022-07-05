Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar’ı devirdi
Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı, Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında Macaristan’ın Mol Fehervar takımıyla karşı karşıya geldi. Avusturya’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0’lık skorla kazandı.
GOLLER SERDAR, ROSSI VE VALENCIA’DAN
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43. dakikada Diego Rossi ve 61. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Sarı lacivertliler, sezon öncesi diğer hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalmış, Tirana’yı 4-0, Al Shamal’ı 4-2, Partizan’ı 1-0’ı mağlup etmişti.
Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçını 10 Temmuz’da Sakarya’da Hull City ile oynayacak.