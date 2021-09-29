Fenerbahçe her yerde lider

Sarı-lacivertliler, 2021 takvim yılında dış sahalarda 37 puan topladı, ligin en iyisi oldu. 7. haftada koltuğa oturan Sarı Kanarya, Kadıköy’de yenilmeyen Pereria’nın liderliğinde şampiyonluk hesapları yapıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda 7. haftada liderliği ele geçirdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun 23. haftasının ardından ilk kez ligin tepesinde haftayı tamamlarken bunda deplasman performansının da etkisi büyüktü. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan Kanarya, 2021 yılındaki

iyi performansını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2021 takvim yılında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı, tek yenilgisini bu sezon Başakşehir'den tattı. Fenerbahçe, toplamda 37 puan topladı. Geçen sezonun tamamında evinde 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler, bu yıl ise üç maçta 7 puan topladı. Vitor Pereira ile Kadıköy'deki lig sınavlarında kaybetmeyen (20 maçta 16 galibiyet-4 beraberlik) Fenerbahçe, iç sahayı da sağlama alıp şampiyonluğun bir numaralı favorisi olmanın peşinde.

PEREIRA İLK 11’İNİ BELİRLEDİ

PEREIRA, Olympiakos maçında sahaya süreceği kadroya karar verdi. Portekizli, kaleci Altay'dan vazgeçmeyecek. Savunmayı Serdar-Kim-Szalai üçlüsünden kuracak Pereira, orta sahanın merkezinde Gustavo-Mert Hakan, kanatlarda Ferdi ve Osayi'yi kullanacak. Mesut ilk 11'e dönerken Rossi ve Valencia hücumda gol arayacak