Fenerbahçe, Hidemasa Morita transferini bitirdi!

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara’yla orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu yarın Türkiye’ye gelecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’ye Japon orta saha geliyor… Sarı-lacivertliler, Portekiz'de İsmail Uzun'un başkanlığını yaptığı Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki Hidemasa Morita, transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Portekiz kulübüyle bonservis pazarlıkları yapan yönetim, satın alma opsiyonlu kiralık konusunda anlaştı. Pereira'nın da Min-Jae Kim transferinde olduğu gibi Morita ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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Morita, yarın Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Portekiz Ligi'nin en çok koşan, en çok top kazanan ve top çalan isimleri arasında yer alan Japon orta saha, dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor. Morita, bu sezon Santa Clara'da 2'si lig, 6'sı Avrupa Kupası olmak üzere 8 maçta 1 gol kaydetti.