Fenerbahçe iç sahada galibiyet arıyor! Rakip Gençlerbirliği…

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe bugün, puan cetvelinin son sırasındaki Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu sezon evinde 23 puan toplayabilen, ilk 14 iç saha maçı itibarıyla 1992-93'ten bu yana en az puan (21) kazandığı sezonu geçiren sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmada da 2 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Kanarya, iç sahadaki bu kötü gidişini değiştirmeye çalışacak. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Kadıköy'de karşılaştığı son 19 maçı kaybetmedi (17G, 2B). Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ne karşı son mağlubiyetini Mayıs 2000’de aldı 3-1’lik skorla almıştı.

5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mesut, Sadık, Sinan ve Perotti'nin yanı sıra kart cezalısı Valencia forma giyemeyecek. Teknik Direktör Erol Bulut kart cezalısı Valencia'nın dışında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin ise sarı kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Samuel-Osayi, Pelkas, Thiam, Samatta

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Halil İbrahim, Soner, Piris Da eMotta, Murat, Candeias, Sefa, Lima

STAT: Ülker

SAAT: 19.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen