Fenerbahçe için bir maçtan ötesi

Fenerbahçe Karagümrük karşısında kazanırsa ligi ikinciliğini ve Avrupa’yı garantileyecek. İsmail Kartal, sarı lacivertli taraftarlara veda ederken Volkan Demirel; ilk kez Fenerbahçe’ye rakip olacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, ligdeki son iç saha maçında Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadele, pek çok detayı içinde barındırıyor. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanırsa yenilmezlik serisini 13 maça çıkaracak; lig ikinciliğini de garantileyip Avrupa vizesi alacak. Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden itibaren ilk 11'in değişmez ismi olan kaleci Altay, bugün dalya diyecek. Üçüncü sezonunu geçiren milli file bekçisi sarı lacivertli formayla 100. maçına çıkacak.

DEMİREL’İN ZOR SINAVI

Bu zorlu karşılaşma, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da Kadıköy'e ve taraftarlara veda maçı niteliğini taşıyor. Deneyimli hoca, sarı-lacivertlilere galibiyetle veda etmek için ter dökecek. Kanarya'nın efsane isimlerinden Volkan Demirel ise Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelecek. Karagümrük'ü çalıştıran Demirel, 17 yıl kalesini koruduğu, kaptanlık yaptığı ve teknik adam olarak çalıştığı Fenerbahçe'yi yenmek için çaba harcayacak.

16 LİG MAÇINDA 37 PUAN ALDI

İsmail Kartal, bugün seyircisi önünde son maçına çıkacağı Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizdi. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde 16 lig maçında 11 galibiyet, 4 beraberlikle 37 puan toplarken sadece 5 Şubat'ta Başakşehir'e kaybetti.

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Kart cezası sona eren Serdar Aziz, savunma hattındaki formasına kavuşacak. Tisserand, stoperdeki tandemi tamamlayacak. Nazım sağ beke, Osayi Samuel sağ açığa geçecek. Beşiktaş derbisinde sınıfta kalan Serdar Dursun'un yerine forvette Valencia'nın oynaması bekleniyor.