Fenerbahçe için köprüden önce son çıkış Trabzon

Gösterişli transferlerle şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'de umutlar azalıyor… Göztepe karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ve oynanan futbol Teknik Direktör Erol Bulut'a olan güveni en aşağıya düşürdü. Takımın oynadığı futboldan yönetim ve taraftarlar rahatsız… Bazı futbolcular da Bulut'un takımı iyi yönetmediği görüşünde…

Hem Bulut hem de takımın kredisi tamamen doldu. Trabzonspor sınavı artık köprüden önce son çıkış…

EVİNDE GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe’nin Trabzon'da kazanamaması halinde Erol Bulut ile yollar ayrılacak. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve yönetimin kararıyla bazı futbolcular da kadro dışı bırakılacak. Göztepe yenilgisine oldukça sinirlenen Başkan Ali Koç'un Belözoğlu'na tam yetki verdiği ve yapılacak hataların hiçbir şekilde karşılıksız kalmaması gerektiğini ilettiği öğrenildi.

İşte Kadıköy'de Galatasaray ve Göztepe'ye gol atamadan yenilen Fenerbahçe'deki kötü gidişin nedenleri:

DURAN TOP SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Kasım ayı ortası için “Oyun sistemimiz oturacak” sözü veren Erol Bulut, özellikle hücum anlamında yaşanan üretkenlik sorununa bir türlü çare bulamadı. Sezon başında duran toplardan bulduğu gollerle sonuca giden Fener, rakiplerin aldığı önlemler karşısında stop etti.

MANTALİTEDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sarı-lacivertli oyuncularda sadece performans değil, mental anlamda da büyük bir düşüş var. Sezon başından beri oyuncular herhangi bir gelişim gösteremezken birçok ismin geçen sezonki performanslarını mumla aratması teknik ekibin en çok eleştirildiği konular arasında…

BULUT’UN OTORİTESİ ZAYIFLADI

Erol Bulut, futbolcular tarafından da sorgulanmaya başlandı. Özellikle oyundan alınan futbolcular hemen her maçta tepkilerini göstermeye başladı. “Gollerimi ilk yarıda atmalıyım, yoksa oyundan çıkıyorum” sözleriyle Bulut'u üstü kapalı eleştiren Thiam'ın yanı sıra Caner de Göztepe maçından çıkarken tepki gösterdi.