Fenerbahçe için kritik sınav

Son 4 maçını kazanamayan Fenerbahçe, moral peşinde... ‘Tek yürek’ çağrısıyla tüm branşlardan sporcular, kulüp çalışanları ve taraftarlar tribünleri dolduracak.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe bugün sezonun formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İki kulvarda oynadığı son 5 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen, Trabzon deplasmanında aldığı yenilgiyle liderlikten inen Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 3 puan hasretine son verip moral bulma peşinde… Fenerbahçe taraftarı bu zorlu karşılaşma öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

TOPYEKÛN STADA!

Trabzonspor yenilgisinin ardından takımı havalimanında karşılayıp destek olan, Antwerp beraberliği sonrası ise futbolcuları protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösteriyor. “Mücadele Fenerbahçe'nin Ruhunda Var! 24 Ekim'de Saracoğlu'ndayız” sloganıyla dernekler maça gelecek. Üyeler de “Futbolcularımızın alın teri çalınmasın diye tek yürek” çağrısıyla maça davetli. Takım, stada taraftar eşliğinde meşalelerle gidecek. Altyapılar dahil tüm şubelerin sporcuları ve kulüp çalışanları da tribünde olacak.