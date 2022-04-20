Fenerbahçe iki eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını iki eksikle sürdürdü.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Shakhtar Donetsk maçında görev alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek.