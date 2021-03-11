Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki tartışma ABD’ye taştı

Bir süredir Fenerbahçe’nin protesto ettiği Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki gerilim mahkemeye taşınmıştı. İstanbul Anadolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ‘be Fair’ sloganının kullanılmamasına, ‘Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz’ ile ‘Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık' sloganlarının ise düşünce özgürlüğüne girdiğine karar vermişti.

Yaşanan bu gerilim, ABD’nin en prestijli gazetelerinden New York Times’ın da gündemine taşındı. Konu ile ilgili Tarıq Panja imzalı bir makale yayınlandı. Makale spor sayfasının manşetinde yer aldı. Yazıda, iki taraf arasındaki gerilimin 360 milyon dolarlık yayın hakları sözleşmesini tehlikeye attığı vurgulandı.

Tarıq Panja, yazısında tartışmalara neden olan rahatsız edici tezahüratın fark edilmeden aylarca devam ettiğini, tezahüratın Fenerbahçe Kulübü’ne küfür ile sonlandığını belirtti. Ocak ayında dikkatli bir izleyicinin tezahüratı fark ettiğini yazan Tarıq Panja, bundan sonra beIN Sports ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin tırmandığını ifade etti.

“MALİYETİ AĞIR OLABİLİR”

Yazısında yaşanan sürece değinen Tarıq Panja, gerilimin Türk futbolu için hassas bir döneme denk geldiğinin altını çizdi. Türkiye’deki takımların borç içinde olduğunu, yayıncı kuruluştan gelen gelirle ayakta kalmaya çalıştıkları vurgulandı. Türkiye’de yeni bir yayın hakları ihalesinin gündemde olduğunu da anlatan Tarıq Panja, beIN Grup’un bu ihalede yer alıp almama konusunda çekinceleri olduğunu yazdı.

beIN Grup’tan bir yetkili ile yaptığı görüşmeyi de yazısına taşıyan Tarıq Panja, yetkilinin “Neden Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birini kasıtlı olarak haklarından mahrum etmek isteyelim? Ticari veya başka türlü bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor” yorumunda bulunduğunu belirtti. Tarıq Panja, Fenerbahçe cephesinden ise Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’ın sözleri yazıya taşındı. Tarıq Panja, Kızılhan’ın “İddialarımız tek tek ele alınırsa, pek bir anlam ifade etmiyor. Ama onları bir yapbozun parçaları olarak gördüğünüzde, büyük resim açıkça ortaya çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

beIN Sports’un ortamı yumuşatmaya çalıştığını ve küfürlü tezahürat sonrası özür mesajı yayınladığını da yazan Tarıq Panja, ancak bu durumun iki taraf arasındaki gerilimi tırmandığını ifade etti. Mesajın 19:05’te yayınlanması sonrası Fenerbahçe cephesinin, zamanlamanın tesadüf olmadığını iddia ettiğini yazdı. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’ın kuruluş tarihinin 1905 olduğunu hatırlattı.