Fenerbahçe ile Sivasspor 31. kez karşılaşacak

Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ile DG Sivasspor 31. kez birbirlerine rakip olacak.

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. İki takım yarın oynanacak olan maçla birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 30 mücadelede Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, Sivasspor ise 7 kez kazandı. 6 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 65 kez gol sevinci yaşarken, Yiğidolar ise 41 gol kaydetti. Sivasspor ve Fenerbahçe son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.