Fenerbahçe, İsak Vural’ı kiralık gönderdi
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsak Vural, İsveç ekibine kiralık olarak yolladı.
Fenerbahçe’nin geçen sezon ara transferde Benfica altyapısından transfer ettiği İsak Vural, İsveç’in Hammarby ekibine kiralık olarak gönderildi.
Futbola Hammarby takımında başlayan ve ardından Portekiz’in Benfica ekibine giden 16 yaşındaki genç futbolcu, sarı lacivertlilerin U19 takımında forma giyiyordu. A takım ile de antrenmanlara çıkan İsak Vural, hiçbir resmi maçta görev alamadı.
U19 takımı ile oynadığı 8 maçta 1 asist yapan İsak Vural, orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor.
Hammarby’den yapılan açıklamada, “Geçmişte Hammarby forması giyen 16 yaşındaki İsak Vural’ın Fenerbahçe’den kiralık olarak transferi netleşti. Hammarby’ye tekrar hoş geldin İsak” ifadelerine yer verildi.