Fenerbahçe İsmail Kartal ile yeniden doğdu…

Fenerbahçe'de Pereira’nın sistemsel enkazı revize edildi. Sol bek eksikliğine rağmen savunma ve hücum oturdu. İlk 11 istikrarı sağlandı. Koşu mesafeleri arttı, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalandı.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezona başladığı Vitor Pereira ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yeniden doğdu ve farklı bir kimliğe büründü. Deneyimli hoca göreve geldikten sonra Kanarya, 13 maçta 30 puan topladı, 2.31 puan ortalaması ile ligin en başarılı takımı oldu. Pereira döneminde Rizespor maçı haricinde (4-0) hiçbir maçta 2'den fazla gol atamayan sarı-lacivertliler, Kartal döneminde hücum etkinliğini artırdı. Gol bölgesindeki verimlilik, saha sonuçlarına ve puana yansıdı.

KÖTÜ BAŞLADI AMA…

İSMAIL Kartal'ın Fenerbahçe'si, 4 maçta kalesini kapatırken gol yeme istatistiğini de 0.77'den 0.76'ya indirdi. Kanarya, hücum ve savunma istatistiklerinin yanı sıra fiziksel mücadele kapasitesini de ilk 11 istikrarı sağlayan Kartal ile geliştirdi. Hoca değişikliği sürecindeki ilk 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen (1G, 2B, 1B) sarı-lacivertliler, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Pereira dönemindeki 112-114 kilometre arasındaki koşu mesafeleri de 116-117 kilometre seviyesine ulaştı.