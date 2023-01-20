Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

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Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılında Gölcükspor’dan 65 bin Euro’ya transfer ettiği İsmail Yüksek ile sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan milli futbolcuyla 2027 yılına kadar yeniden anlaşma sağladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan İsmail, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Kulübümüzün 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek.

İsmail Yüksek'e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz.”

İSMAİL YÜKSEK: HAYATIMDA ATTIĞIM EN GÜZEL İMZLARDAN İKİNCİSİ

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamada bulunan İsmail Yüksek’in sözleri şöyle;

“Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Fenerbahçe'yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum. Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim.”