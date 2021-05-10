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Fenerbahçe isyan etti: Mesele Ali Koç değil!

Hakem Ali Koç’un 2018’den beri 5 maçta görev aldığını belirten sarı-lacivertliler, MHK’nin Süper Lig hakemlerini Fenerbahçe’ye karşı hata yapmaya zorladığı görüşünde.

Sercan HAMZAOĞLU
Güncellenme: 09:41, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe isyan etti: Mesele Ali Koç değil!

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un adı ve soyadını taşıyan alt yaş kategorisi hakemi üzerinden algı yaratılmasına karşı isyan bayrağını açtı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışının yaşandığı dönemde Ali Koç adıyla ilgili hakem üzerinden haber servisi yapıldığını belirtti. Hakem Koç'un 2018'den beri Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde toplam 7 maçında görev aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi, MHK'nin; adı ve soyadının Ali Koç olmasından dolayı U19 maçına atayanın görevden alınmasıyla Süper Lig hakemlerine mesaj verildiği görüşünde. Başkan Ali Koç, Ankara'da bu konuyla ilgili, “Ali Koç'u maçtan, hakemlikten almıyorlar ama atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u hakemlikten almak sokak tabiri ile yemedi diyelim. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Konuyu mevzu bahis eden, ismini vermeyeceğim kulüp ne kadar güçlü bu U19 maçının hakemini bile aldırabiliyor. Bu, rezalettir” demişti.

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Hakem Ali Koç’un görev aldığı Fenerbahçe maçları;

  • 5 Ekim 2019
  • Fenerbahçe 1-4 Antalyaspor (U-19)
  • 11 Mayıs 2019
  • Fenerbahçe 2-1 Akhisarspor (U-21) 4. Hakem
  • 28 Ocak 2019
  • Fenerbahçe 3 -1 Malatyaspor (U-21) 4. Hakem
  • 3 Kasım 2018
  • Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (U17)
  • 14 Nisan 2018
  • Fenerbahçe 1-0 Galatasaray (U16)
  • 11 Nisan 2018
  • Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (U14)
  • 20 Ocak 2018
  • Fenerbahçe 2-0 Göztepe (U21) 4. hakem
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Yayınlanma Tarihi:09:32,