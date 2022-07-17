Fenerbahçe Jao Pedro transferinde son viraja girdi!

Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, İstanbul’a gelen menajer Marco Piccioli ile görüşecek. Anlaşma sağlanırsa yıldız futbolcu salı günü gelecek ve sarı-lacivertlilere imza atacak.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe, Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro'yu transfer etmek için son viraja geldi. 30 yaşındaki Brezilyalının menajeri Marco Piccioli dün İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetim Piccioli ile masaya oturacak. Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pedro'nun menajeriyle sözleşme detaylarını görüşecek. Anlaşma sağlandığı takdirde Brezilyalı oyuncu salı günü İstanbul'a gelerek, sarı-lacivertli kulübe imza atacak.

SAMBACI HABER BEKLİYOR

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre transferin mali detayları da büyük oranda belli. F.Bahçe'nin Joao Pedro'ya 2.4 milyon Euro'dan biri opsiyonlu üç sezonluk sözleşme önerdiği, Cagliari kulübüyle de 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Uzun süre G.Saray ile görüştükten sonra F.Bahçe'nin devreye girmesiyle rotasını değiştiren Brezilyalı futbolcu da artık kesin anlaşmayı bekliyor.