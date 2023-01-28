Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi açıkladı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, günün son dakikalarında transfer açıklaması yaptı. Sarı-lacivertliler 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde’nin transferi için Parma ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun İstanbul’a geleceğini duyurdu.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır.

Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

2. LİG'DEN GELİYOR

Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma’ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası yazın 3 milyon Euro’ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Futbol analiz firması Comparisonator, ‘Sanal Transfer’ özelliğiyle Jayden Oosterwolde’nin Süper Lig’de forma giymesi halinde ne durumda olacağını gösterdi. Oosterwolde maç başına atak aksiyonları (3.01), maç başına yarı sahada isabetli pas (20.94) ve maç başına başarılı topa müdahale (2.41) istatistiklerinde ligimizde üçüncü sırayı alıyor.