Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi bitiriyor! Sınıra takılmayacak…

Gelecek vaat eden 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde, 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığı Fenerbahçe formasını giyecek. Genç Hollandalı, kural gereği yabancı kontenjanına takılmayacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, sol beki gelecek vaat eden 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde ile takviye etmeye hazırlanıyor. Bir süredir devam eden görüşmelerde son noktaya gelindi. Parma, sarı-lacivertlilerin 7 milyon Euro artı başarı bonuslarını içeren teklifini kabul etti. Pazarlıklar 10 milyon Euro'dan başlamıştı. Genç Hollandalının, Fenerbahçe lehine tutum takınmasının da İtalyanların inadını kırmakta yardımcı olduğu öğrenildi.

YÜKSEK GELİR BEKLENİYOR

SARI-LACIVERTLI kulüp bu transferle birden fazla avantaj sağlamayı hedefliyor. Oosterwolde, TFF'nin 21 yaş altı yabancı futbolcuların kontenjan hesaplamasından muaf tutulmasına yönelik statüsüne uyuyor. Yani genç yıldız adayı 14 yabancı sınırlamasına kuralına tabi olmayacak. Ayrıca Hollandalının, al-sat politikası kapsamında yüksek gelir getirmesi bekleniyor. Bu oyuncu 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.

2. LİG’DEN GELİYOR

Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma'ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası yazın 3 milyon Euro'ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Futbol analiz firması Comparisonator, ‘Sanal Transfer' özelliğiyle Jayden Oosterwolde'nin Süper Lig'de forma giymesi halinde ne durumda olacağını gösterdi. Oosterwolde maç başına atak aksiyonları (3.01), maç başına yarı sahada isabetli pas (20.94) ve maç başına başarılı topa müdahale (2.41) istatistiklerinde ligimizde üçüncü sırayı alıyor.