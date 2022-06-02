Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmayı resmen açıkladı! Sözleşme detayı…

Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus anlaşmasını resmen duyurdu. Uzun süredir Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Portekizli hocayla sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı Jorge Jesus duyurusunda anlaşmanın detayları açıklandı...

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Fenerbahçe Kulübü’nün Jorge Jesus hayali mutlu sonla bitti. Dünyaca ünlü teknik adamla uzun süredir görüşen Fenerbahçe Kulübü, Jesus ile resmen anlaşıldığını duyurdu.

Jesus’un Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmeye ilişkin detaylar KAP’a yapılan açıklamada belirtildi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 1 yıllığına anlaşıldığı ve 68 yaşındaki Jorge Jesus’a 1 yıllığına 3 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

FENERBAHÇE’NİN JORGE JESUS DUYURUSU

Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!”

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ “JORGE JESUS” #JorgeOnTheStage #SahneBizim Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. pic.twitter.com/DZmQ4SBWi1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022

İşte Fenerbahçe’den KAP’a yapılan Jorge Jesus açıklaması:

“Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”