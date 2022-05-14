Fenerbahçe, Jorge Jesus’u bekliyor: Ailesi ve yardımcılarıyla geliyor

Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasının gözü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'ta... Daha önce iki kez görüşülen Jesus bu kez ailesi ve yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe ve Jorge Jesus ilişkisi evliliğe doğru ilerliyor ancak hâlâ aşılması gereken birkaç engel bulunuyor. Evet; sarı-lacivertliler, ‘Cumhuriyet'in 100. yılında 29. şampiyonluk' parolasıyla çıkılan yolda risk almamak adına tecrübesi ve başarılarıyla adından söz ettiren Jesus ile sözleşme imzalamak istiyor. Bununla birlikte tarafların imza öncesi bazı çekincelerinin de giderilmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin futbol yapılanması ise bu sürecin sonuçlanmasını bekliyor. SÖZCÜ Spor olarak, şimdiye kadar geçen süreci ve gerçekleşmesini beklediklerimizi kaleme aldık. İşte detaylar…

1- BU HAFTA İSTANBUL'DA GÖRÜŞME VAR

Ali Koç, Lizbon'da iki kez görüştüğü Jesus'u bu hafta İstanbul'da ağırlayacak. Nihai anlaşma henüz yok. Boğaz'da yenecek yemekte, sözleşme ve projeyle ilgili detayların halledilmesi hedefleniyor.

2- JESUS'UN AİLESİ ŞEHRİ GEZECEK

Jesus’un eşi Ivone ve oğlu Mauro da İstanbul'da olacak. Özellikle eşinin Türkiye'ye temkinli yaklaştığı biliniyor. Aile; İstanbul'u dolaşacak, kendileri için belirlenen evleri gezip ikna edilecek.

3- YARDIMCILARI DA GELECEK

Görüşme masasında Jorge Jesus'un yardımcıları da olacak. Fenerbahçe'nin maçlarını uzun süredir analiz eden Portekizlinin ekibi, Ali Koç'a sunum yapacak. Jesus ve ekibi, tesisleri de gezecek.

4- TRANSFERLER DE KONUŞULACAK

Hem Fenerbahçe profesyonelleri hem de Jorge Jesus, yeni sezon öncesi ön taslak olarak birer transfer listesi belirledi. Taraftar arasında bu liste üzerinden görüşmeler yapılacak. Bütçe konuşulacak. Transfer sürecinin hızlandırılmasına çalışılacak.

5- İLK GÖREV: KİMLER SATILACAK?

Kulüp kaynakları yapılacak görüşmelerin ardından Jesus'la anlaşmaya varılmasını bekliyor. İlk iş ise resmi transfer teklifi alan futbolcuların kaderinin belirlenmesi olacak. Kim, Szalai, Crespo, Osayi ve Zajc hakkında karar verilmesi gerekecek.

6- TAM YETKİYLE İŞE BAŞLAYACAK

Jesus, takımdan gönderilmesi ve kalmasını istediği oyuncular hakkında yönetime raporunu sunduktan sonra çalışmalar başlayacak. Kurt hoca, tam yetkiyle donatılacak. Kiralıklarla ilgili kararı da o verecek.