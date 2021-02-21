Fenerbahçe Kadıköy’de kayıp… Bir darbe daha

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta Göztepe’ye 1-0 yenildi. Maçın başında Halil ile öne geçen konuk ekip, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve kritik bir üç puan aldı. Fenerbahçe ise Trabzonspor karşılaşması öncesi şampiyonluk yarışında yara aldı.

Kadıköy’de bu sezon beklenen performansının altından kalan Fenerbahçe, bir yenilgi de Göztepe karşısında yaşadı. İki hafta önce ezeli rakibi Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe, Göztepe karşısında Kadıköy’de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde Kadıköy’de oynadığı 12. maçında toplam 5. mağlubiyetini almış oldu.

HÜCUM HATTI ETKİSİZ KALDI

Trabzonspor maçı öncesi kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, 9. dakikada geriye düştüğü maçta skoru değiştirmeyi başaramadı. Göztepe’nin katı savunmasını aşmakta zorlanan sarı-lacivertliler, topa sahip olup oyunu kontrol etse de, net fırsat yaratmakta sıkıntı çekti. Hücum hattındaki futbolcuların etkisiz oyunu, Fenerbahçe’nin puan kaybında önemli rol oynadı.

Erol Bulut’un ikinci yarıda yaptığı hamleler de gol getirmedi. Daha çok duran toplardan tehlike yaratan Fenerbahçe, tempoyu bir türlü yükseltemedi. Rakip savunmanın toparlanmasını sağlayacak kadar ağır top çeviren Fenerbahçe’nin, kanatlardan yaptığı ortalarda da Göztepe savunmanın ortasında oynayan Alparslan ve Atınç geçit vermedi.

ÜNAL KARAMAN İLE ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında alan Göztepe, oyun disiplininden hiç kopmadığı maçta zorlu Fenerbahçe deplasmanından da üç puanla dönmeyi başardı. Özellikle savunma performansı ön plana çıkan konuk ekip, rakibine çok fazla net fırsat vermeden maçı tamamladı. Göztepe, hızlı geliştirdiği birkaç atakta farkı arttıracak pozisyonlar bulsa da, tek golde kaldı.

Bu sonuçla 51 puanda kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın üç puan gerisine düştü. Göztepe ise puanını 32’ye yükseltti.

ZEMİN DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe-Göztepe maçında zeminin bozukluğu dikkat çekti. Kadıköy’de oynanan mücadele öncesinde yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken, sanal güneş ışığı ile zemin belli ölçüde toparlandı. Son olarak ise özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı.

Maç öncesi bakım yapılmasına rağmen, Kadıköy Ülker Stadı’nın kötü zemininde futbolcular, pas yapmakta zorlandı. Özellikle yedek kulübelerinin olduğu taraf ve kale önlerindeki zeminin bozukluğu, temponun artmasına da engel oldu. Uzaktan çekilen şutlarda da topun zeminden oldukça sert sektiği ve yükseklik kazandığı gözlendi.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay, Nazım (Gökhan Gönül dk. 56), Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner (Cisse dk. 99), Ozan, Sosa, Osayi (Sinan Gümüş dk. 73) Thiam (Pelkas dk. 56), Mesut Özil, Valencia (Samatta dk. 73)

Yedekler: Harun, Tisserand, Sadık, Ferdi, Mert Hakan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Alparslan, Atınç, Burekovic, Soner (Tripic dk. 85), Nwobodo (Mihojevic dk. 85), Halil Akbunar (Kubilay Sönmez dk. 90+4), Diabate (Idaye dk. 90+4), Jahovic (Anderson Esiti dk. 74), Cherif Ndiaye

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Yalçın Kayan, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Halil Akbunar (dk. 9) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Murat Paluli, Nwobodo (Göztepe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fenerbahçe 0-1 Göztepe