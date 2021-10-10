Fenerbahçe Kadın Futbolu’ndan Jessica Lynne Çakmaklı ile Nihan Su Sözcü HaftaSonu’na konuştu

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın menajeri Jessica Lynne Çakmaklı, Beşiktaş'ın ardından sarı-lacivertli takımda görev alacak. Çarmıklı, Galatasaraylı eşinin verdiği desteği "Paha biçilemez" olarak yorumladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Kadın futbolu, Türkiye'nin yeni ilgi görmeye başlayan branşlarından. Üç büyüklerden Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yolda adımlar atması, ilgiyi artıracak. Fenerbahçe, iddialı bir takımla görücüye çıkarken takımın menajeri Jessica Lynne Çarmıklı oldu. 2006'da ilk kez tatil için geldiği Türkiye'ye aşık olan ABD'li eski oyuncu ile kadın futbolunu ve Fenerbahçe'yi konuştuk.

Türkiye'ye geliş öyküsü…

Üniversitedeki arkadaşlarımın evinde birinci köprünün Boğaz manzaralı resimlerini görünce İstanbul'un inanılmaz büyülü olduğunu düşündüm. O resmi gördüğüm an, içimde bir gün burada yaşayacağıma dair tuhaf bir his vardı. Daha sonra 2006 yılında ilk kez tatile geldim ve bu güzel ülkeye aşık oldum. 2010'da Rusya'da oynadıktan sonra, Türkiye'ye taşınmak, kadınların futbol oynaması adına çalışmak istedim ve buradayım.

Ülkemize alışmak zor oldu mu?

Yeni kültürler deneyimlemeyi sevmişimdir. Hiç zor olmadı. Herkesi çok misafirperver buldum. Türkiye'nin güzelliğinden büyülendim ve en güzel yıllarımı bu ülkede yaşadım.

En çok nelere şaşırdın?

Konaklama ve hizmet sektörü inanılmaz. Yurtdışına kıyasla oldukça farklı ve iyi. Tabii ki bu ülke bir doğa harikası. Muhteşem tarih ve zengin kültüre sahip. Türkiye'yi çok seviyorum.

FIRSAT VERİN YETER

Futbolu kadınlara yakıştırmayanlar var.

Dikkate almam mümkün değil. Bilinirlik farkı olabilir; bu, çok doğal. Kadınların yüksek kalitede oynamaları ve antrenman yapmaları için daha fazla fırsat sağlandıkça bu durum iletişim, reklam, farkındalık vb. her anlamda gelişecektir.

Türkiye'de kadın futbolunun yolu uzun.

Türkiye, harika oyuncular yetiştirme ve dünyanın en iyi liglerinden biri olma konusunda inanılmaz bir potansiyele sahip. En önemli şey, kızlara genç yaşta düzenli olarak oynamaları için daha fazla fırsat sağlanması. Devlet okulları, kız/kadın takımları kurup yerel yarışmalar düzenleyerek büyümede büyük rol oynayabilir. Yerel liglerde ilçe takımları da olabilir.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA

Beşiktaş'ın ardından sıra Fenerbahçe'de.

Fenerbahçe’nin kadınlar ve kız çocukları için yıllardır yaptıklarını çok yakından takip ediyorum. Bu anlamda çok özel ve önemli bir marka. Türkiye'de Fenerbahçe'nin attığı adımları atan başka bir kulüp yok. Ben de bunun bir parçası olarak başarı için elimden geleni yapacağım. Tüm ulusun ve dünya çapındaki kadın futbolseverlerin gurur duyacağı bir takım kimliğine sahip olacağız.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler neler?

Kısa vadeli hedefim şampiyonluk kazanabilecek bir takım. Orta vadede milli oyuncu yetiştirmek. Uzun vadede Avrupa'nın en etkileyici takımlarından biri haline gelmek.

Eşin (Oğuzhan Çarmıklı) Galatasaraylı. Sen Fenerbahçe'de. Evde neler oluyor?

Eğlenceli bir ortam. Çocuklar onları stada götürebilecek kişiye bağlı olurlar ve bu, bizim evde genellikle anne olur! Kariyerimi destekleyen bir eşim olduğu için çok şanslıyım. Başka bir takımı tutabilir. Şimdi benimle birlikte Fenerbahçe'nin başarısını diliyor ve bu, paha biçilemez.

Messi mi, Ronaldo mu?

MESSI! Oğlumun adı Leo, kızımın adı ise Mia (Mia Hamm).

ABD’DE KIZLARIN 1 NUMARALI SPORU

“ABD'de 1972'de bir ‘eğitim değişikliği yasası' çıkarıldı. Bu, kadın sporculara ilköğretim okullarından kolejlere ve üniversitelere kadar federal fon alan eğitim kurumlarında sporda fırsat eşitliği hakkı veren bir dönüm noktası oldu. Böylece kadınlar, devlet tarafından finanse edilen kurumlarda veya devlet okullarında düzenli olarak spor yapma şansı buldu. Bu da 90'lı yıllarda kadın futbolunu bambaşka bir noktaya taşıdı. Benim neslimdeki her kızın kahramanı oldular. Futbol ABD'de kızların bir numaralı sporu.”

TEKNİK DİREKTÖR NİHAN SU: KADINLARA FIRSAT VERİLMİYOR

Neden futbol? Nereden geliyor bu sevda?

FUTBOL benim için bir tutku. Bu tutku yeteneğiniz ile birleşince hayatınıza dokunuşu da etkisi de fazla. Ailemde her birey spor yapmış ve bu kültüre sahip insanlar. Bana saygı duyup desteklediler. Hayatta sevdiğim bir şeyi yapabildiğim için çok şanslıyım.

Fenerbahçe macerası?

1995'ten bu yana kadın futbolunun içindeyim. 26 yılın sonunda Türkiye'nin en büyük spor kulübünün teknik direktörü olma fırsatı karşıma çıktı. Başta Başkanımız Ali Koç ve yöneticimiz Kemal Danabaş olmak üzere Fenerbahçe camiasına gösterdikleri vizyon için çok teşekkür ederim.

Türkiye'de kadın antrenör bulmak zor.

KADINLARA yeterince fırsat verilmiyor. Sadece antrenör değil, yönetici kısmında da aynı tablo karşımıza çıkıyor. Ayrıca kadınların hayatlarını antrenörlük yaparak devam ettirmeleri zor. Benim misyonlarımdan biri de başka kadınların hayatlarına dokunabilmek.

Nasıl bir takım izleyecek taraftarlar?

COŞKULU, istekli, futbolun doğrularını ortaya koyan ve maçın içinde kalan bir takım izleyecekler.