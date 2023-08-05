Fenerbahçe kadroyu UEFA’ya gönderdi! Değişiklikler…
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de oyuncu listesi UEFA'ya bildirildi.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda oynayacağı Maribor maçları için oyuncu listesi açıklandı.
UEFA’ya gönderilen listede yeni transferler Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir ve Becao’nun yanı sıra yeni sözleşme imzalayan Zajc yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Djiku listeden çıkarıldı. Ayrıca kadroda Serdar Dursun da yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.
Fenerbahçe’nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.
Sarı-lacivertliler ilk maçını 10 Ağustos'ta sahasında, rövanşı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.