Fenerbahçe kafilesi Adana’da! Arda Güler’e yoğun ilgi
Adana Demirspor maçı için Adana'ya giden Fenerbahçe kafilesini, sarı lacivertli taraftarlar yoğun bir ilgiyle karşıladı.
Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adanaya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı. Karşılamada iki Adana Demirsporlu taraftarın da bulunması dikkat çekti.
Ligde son olarak sahasında Kasımpaşayı 5-1 yenen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgiyi gösterdiği futbolcu ise genç isim Arda Güler oldu.
Karşılamaya gelen 2 Adana Demirspor taraftarı ise dikkat çekti. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.