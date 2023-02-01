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Fenerbahçe kafilesi Adana’da! Arda Güler’e yoğun ilgi

Adana Demirspor maçı için Adana'ya giden Fenerbahçe kafilesini, sarı lacivertli taraftarlar yoğun bir ilgiyle karşıladı.

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Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adanaya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı. Karşılamada iki Adana Demirsporlu taraftarın da bulunması dikkat çekti.

Ligde son olarak sahasında Kasımpaşayı 5-1 yenen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgiyi gösterdiği futbolcu ise genç isim Arda Güler oldu.

Karşılamaya gelen 2 Adana Demirspor taraftarı ise dikkat çekti. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

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