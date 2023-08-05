Fenerbahçe kaleci transferinde rota değiştirdi

Neredeyse iki aydır Fenerbahçe'yi oyalayan Livakovic’ten vazgeçilmesi an meselesi... PSG’den ayrılacak Keylor Navas için devreye girildi. Transferin maliyeti araştırılıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum fazla naz aşık usandırır sözünü akıllara getiriyor. İki aydır Donimik Livakovic transferiyle uğraşan, oyuncuyu imza atmak için İstanbul'a bile çağıran Fenerbahçe sürecin uzamasıyla farlı bir yola sapmaya hazırlanıyor.

Gündemdeki isim Paris Saint-Germain'in (PSG) kariyerli kalecisi Keylor Navas… Navas'ın PSG ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Buna karşın Fransız ekibi, Fenerbahçe'ye “Oyuncuyla anlaşın. Sorun çıkarmayacağız” mesajı gönderdi. 36 yaşındaki file bekçisiyle iki Suudi Arabistan ve bir İngiliz ekibi de ilgileniyor.

Keylor Navas ve PSG'nin ekonomik taleplerine göre bir maliyet planı hazırlayacak sarı-lacivertli kulüp buna göre harekete geçecek. Fenerbahçe'nin transfer listesinde birden fazla yabancı kaleci olduğu ifade ediliyor.

SÜREÇ NEDEN UZADI?

Dominik Livakovic 15 Temmuz'da oynanan Hırvatistan Süper Kupası maçının ardından taraftarlarına veda etmişti. Ancak Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Astana maçlarını beklemek istedi. Ardından da ‘play-off sonrası görüşelim' mesajı yolladı; ki bu da ağustos sonu demek. Fenerbahçe'nin sabrı bu noktada tükendi.

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