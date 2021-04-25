Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’den inanılmaz hata!

Süper Lig 37. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe, müthiş baskıyla başladığı maçta erken gelen golle öne geçti ancak, kaleci Harun Tekin’in yaptığı hata sonucunda yenen gol büyük şok yaşattı.

Maçın ilk 14 dakikasında 5 şut çeken ve net fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, 15. dakikada Enner Valencia’nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun hakimi olan sarı lacivertliler, 21. dakikada kaleci Harun Tekin’in yaptığı büyük hata ile şaşkına döndü.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz’in geri pasında topla buluşan Harun Tekin, Kasımpaşalı oyuncuların baskısını görünce topu Jose Sosa’ya vermek istedi. Ancak araya giren Haris Hajradinovic topu kaptıktan sonra çabuk davranarak golünü attı ve skoru 1-1’e getirdi. Kasımpaşa’nın beraberlik golü sonrasında büyük üzüntü yaşayan Harun Tekin’i takım arkadaşları teselli ederken, sakatlığı nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe’nin diğer kalecisi Altay Bayındır’ın üzüntüsü ekranlara yansıdı.

HARUN TEKİN’DEN İKİNCİ HATA

Harun Tekin’in yediği hatalı gole rağmen demoralize olmayan sarı lacivertli futbolcular, baskılı oyununu sürdürdü. Fenerbahçe, maçın 40. dakikasında Attila Szalai ve 45+1’de Enner Valencia’nın penaltıdan attığı gollerle soyunma odasına 3-1 üstün girdi. Ancak maçın 77. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında penaltıya sebebiyet veren Harun Tekin, skorun 3-2 olmasına engel olamadı.

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BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İPTEN ALMIŞTI

Deneyimli kaleci Harun Tekin, son oynanan Başakşehir maçının uzatma anlarında da penaltıya sebebiyet vermişti. Ancak vuruşu kurtaran ve yaptığı hatayı telafi eden Tekin, Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyetinde kritik bir rol oynamıştı. Harun Tekin’in hatası sonrasında sosyal medyada yorum yapan bazı taraftarlar “Harun’a her geri pas geldiğinde stres basıyordu bunun olacağı belliydi” , “O kadar kötü ki gerçekten 6 maç bile geçirtmeyecek seviyede” , “Harun vur gitsin topa napıyorsun sen ya?” ve “Harun tehlikeli atakları gol yiyerek savuşturuyor” ifadelerini kullandı.