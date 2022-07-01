Fenerbahçe kamp kadrosu açıklandı! Jesus’un takımda istemedikleri…

Fenerbahçe'nin, Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu. Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimler netlik kazandı.

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Avusturya’nın Graz şehrinde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda, “Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Serdar Dursun” yer alıyor.

Kamp kadrosunda bulunmayan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Crespo tedavileri sebebiyle İstanbul’da kaldı. Tisserand, Lemos, Meyer, Gustavo ve Caulker’ın ise kadroda düşünülmediği için kafileye alınmadığı öğrenildi.

JESUS SON KARARLARI VERECEK

Deneyimli teknik adam, hücum hattı ile ilgili son kararları da Avusturya kampında verecek. Orta saha ve defansı kafasında büyük ölçüde netleştiren Jesus, hücum hattını da kamp süresince oturtacak.

GRAZ’DA 2, SAKARYA’DA 1 HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya’da ise 1 hazırlık maçı yapacak.

2 Temmuz’da Sırbistan’ın Partizan, 6 Temmuz’da Macaristan’ın Mol Fehervar takımıyla mücadele edecek Sarı-lacivertli ekip, 1-7 Temmuz’daki 2’nci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul’a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz’da ise Hull City ile Sakarya’da karşılaşacak.

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında 2 Temmuz’da Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz’da yer alan Merkür Arena’da oynanacak maç saat 19.30’da başlayacak.

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