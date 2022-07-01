SPOR
Abone Ol

Fenerbahçe kamp kadrosu açıklandı! Jesus’un takımda istemedikleri…

Fenerbahçe'nin, Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu. Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimler netlik kazandı.

Yayınlanma: 11:17 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fenerbahçe kamp kadrosu açıklandı! Jesus’un takımda istemedikleri…

Avusturya’nın Graz şehrinde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda, “Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Serdar Dursun” yer alıyor.

Kamp kadrosunda bulunmayan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Crespo tedavileri sebebiyle İstanbul’da kaldı. Tisserand, Lemos, Meyer, Gustavo ve Caulker’ın ise kadroda düşünülmediği için kafileye alınmadığı öğrenildi.

JESUS SON KARARLARI VERECEK

Deneyimli teknik adam, hücum hattı ile ilgili son kararları da Avusturya kampında verecek. Orta saha ve defansı kafasında büyük ölçüde netleştiren Jesus, hücum hattını da kamp süresince oturtacak.

GRAZ’DA 2, SAKARYA’DA 1 HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya’da ise 1 hazırlık maçı yapacak.

2 Temmuz’da Sırbistan’ın Partizan, 6 Temmuz’da Macaristan’ın Mol Fehervar takımıyla mücadele edecek Sarı-lacivertli ekip, 1-7 Temmuz’daki 2’nci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul’a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz’da ise Hull City ile Sakarya’da karşılaşacak.

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında 2 Temmuz’da Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz’da yer alan Merkür Arena’da oynanacak maç saat 19.30’da başlayacak.

Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu İlginizi Çekebilir Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi! Parolası... İlginizi Çekebilir Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi! Parolası...
Altay Attila Szalai Avrupa Avusturya Dimitris Pelkas Fenerbahçe Futbol İrfan Can Kahveci istanbul kamp Mbwana Samatta Mert Hakan Yandaş transfer Valencia