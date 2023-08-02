Fenerbahçe kanat transferinde rota değiştirdi

Skorer bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'de rota Karl Toko Ekambi’ye döndü.

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Cengiz Ünder transferinde Marsilya'nın yüksek bonservis talebini aşamayan, Tete görüşmelerini de oyuncu Shakhtar Donetsk ile davalık olunca donduran Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için yeniden devrede… 30 yaşındaki hücum oyuncusu kadro dışı olduğu Lyon ile olan sözleşmesini feshederse Fenerbahçe işi bitirecek.

Fenerbahçe’de, Hertha Berlin forması giyen Dodi Lukebakio da kanat transferi listesindeki isimlerden. Alman ekibi,, 25 yaşındaki Belçikalıyı satmak istiyor ancak 10 milyon Euro gibi yüksek bir bedel talep ediyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi'yi satarsa gelecek bonservisi bu futbolcuya harcayabilir.

PEDRO VE ROSSI GİDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe’de yaprak dökümü… Joao Pedro, 5.5 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle Gremio'ya kiralanıyor. Diego Rossi ise Amerika Ligi MLS ekibi Columbus Crew'a imza atıyor. Colombus, Rossi'nin ‘draft' hakkını (transfer hakkı) Atlanta United'dan aldı. Fenerbahçe'ye ise 5.8 milyon Euro bonservis verilecek.

Zorunlu satın alma bedeli ödenmesine rağmen Gustavo Henrique de ayrılacak. Bu futbolcu Internacional ile görüşüyor.