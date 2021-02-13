Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 3 puanı söktü aldı: 1-2

Süper Lig’deki 9 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyeti ile son bulan ve Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e elenen Fenerbahçe, ligin 25. haftasında Karagümrük’e konuk oldu.

Oyunun genelinde Fenerbahçe topa hakim olan taraftı. Mesut Özil’in ilk kez 11’de çıktığı maçta, sarı lacivertliler ilk yarıda pas konusunda seviye atladı. Maçın 19. dakikasında Mame Thiam’ın, 53. dakikasında Enner Valencia’nın attığı gollerle 2-0 üstünlüğü ele geçiren sarı lacivertliler, ikinci golden sonra savunmaya çekildi.

Farkı azaltmak için çabalayan Karagümrük, 67’de Fabio Borini’nin şık golüyle skoru 2-1 yaptı. Dakika 75’te Bertolacci’nin attığı gol ise ‘VAR’ kararıyla ofsayt olduğu gerekesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe iki maç sonra yeniden galip geldi ve puanını 51 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük ise, 37 puanda kaldı. Karagümrük 26. haftada deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak. Sarı lacivertliler ise, sahasında Göztepe’yi ağırlayacak.

Mesut ortaladı ilk şut gol oldu

Fatih Karagümrük karşısında oyunun hakimi olan Fenerbahçe, net pozisyon bulmakta zorlandığı dakikalarda duran top organizasyonu sonrası Mame Thiam’ın golüyle öne geçti. Mesut Özil’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top Atila Szalai’ye çarptı. Macar savunmacıya çarpan ve altıpas üzerine düşen topu Mame Thiam ağlarla buluşturdu. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe’nin maçtaki ilk şutuydu. Golden kısa süre önce Fatih Karagümrük’ün Kemal Ademi ile yakaladığı net fırsatta kalesini kapatan Altay Bayındır ise kritik bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 39’u gösterirken Mesut Özil’in savunmaya çarpan şutu yine önünde bulan Thiam, bu kez topu ağlara gönderemedi ve kaleci Aykut çizgi üzerindeki müdahalesiyle gole engel oldu.

ʻʻ Fenerbahçe, Karagümrük karşısında bu sezon ilk devresinde rakip yarı sahada en fazla isabetli pas (174) yaptığı Süper Lig maçını oynarken, Mesut Özil 81 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 51 pasla ve yüzde 86.1 isabet oranıyla tamamladı.

Altay kurtarıyor, Fenerbahçe atıyor

Karagümrük’ün organize hücum geliştirme sorunu ikinci yarıda da devam ederken Fenerbahçe kontrataktan ikinci golü buldu. Ozan Tufan orta sahada topu kaptıktan sonra hızla hücuma kalktı. Ozan Tufan’ın ara pasına iyi hareketlenen Enner Valencia, kaleci Aykut’un üzerinden şık bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0’lık üstünlüğe taşıdı. Golden sonra ise Altay Bayındır şov vardı. Dakika 57’de Ndao ile karşı karşıya kalan genç file bekçisi ayaklarıyla gole izin vermezken, 2 dakika sonra Thiam’ın ters kafa vuruşunda iyi bir refleksle topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

Borini’den enfes vuruş ve gol!

İkinci golden sonra da baskılı futbolunu sürdüren ancak Altay Bayındır engeline takılan Karagümrük, Fabio Borini’nin ceza sahası dışından muhteşem vuruşuyla farkı 1’e indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Borini, bekletmeden uzak köşeye yaptığı vuruşla kaleci Altay’ı mağlup etti. Dakilalar 75’i gösterirken Bertolacci ile beraberlik golünü bulan Karagümrük, ‘VAR ‘ uyarısıyla yıkıldı. Yapılan kontrolde golden önce ofsayt olduğu tespit edilince gol geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremeyince Fenerbahçe 2-1 galip geldi.